Neuroscienze e musica. Limbo Festival al Ciocco

BARGA

Con largo anticipo e con un programma che si arricchisce sempre più è iniziato il conto alla rovescia per Limbo festival uno dei "transformational boutique festival" più attesi e apprezzati, sia in Italia che all’estero, che si terrà dal 10 al 13 luglio nella tenuta verde del Ciocco.

Oltre ai dj set di grandi nomi del clubbing internazionale, che terranno compagnia fino al sorgere del sole, non mancheranno talk, live e attività che delizieranno i pomeriggi e le prime serate della living mountain. Da ricordare che questo è un Festival unico nel suo genere, che trova la sua peculiarità nell’ambientazione che lo ospita e nella cura che gli organizzatori pongono in ogni dettaglio, dalla parte più strettamente musicale a quella riguardante tutte le attività che si susseguono dal mattino sino al tramonto; quindi tanta musica, ma anhe workshop, forest bathing, sound healing e trekking mattutini, mentre nel pomeriggio il palco sarà dedicato ad incontri, talk e live act unici.

Al calare del sole, i concerti serali daranno il via a un crescendo di emozioni, preparando il terreno per i DJ set di artisti internazionali – tra cui Andy Smith, Acid Pauli, Osunlade, Habibi Funk, Luca Bacchetti, DREEEMY, Emma Morton (live) e Tommy Soul – in un viaggio sonoro che attraverserà folk, cumbia, afrobeat, classica, elettronica, house e drum’n’bass. Tra gli appuntamenti più attesi, quello con AphaTheta che, in qualità di primo partner di Limbo Festival, venerdì 11 luglio presenterà un talk esclusivo ispirato al nuovo documentario "We Become One: un viaggio tra neuroscienze, musica e connessione umana". Sul palco Dan Tait – regista del documentario e Responsabile delle Relazioni con gli Artisti di AlphaTheta – sarà intervistato da Damir Ivic, giornalista e storico osservatore della scena elettronica italiana.

Previsto anche un incontro a cura di Lucca Film Festival, i cui dettagli verranno comunicati a breve. Componente fondamentale del festival sarà quest’anno quella gastronomica, grazie alla collaborazione con Wild Cook Lab e soprattutto con Cristiano Tomei, il direttore artistico culinario dell’evento. Lo chef stellato alla Taverna dello Scoiattolo porterà a tavola un’offerta curata nei minimi dettagli, ricca di sapori ricercati e armonizzati con la filosofia del Festival. Info e biglietti: www.limbofestival.com

Luca Galeotti