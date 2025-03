Nella chiesa di S.Donato una messa in ricordo di Marco Merendino

Il tempo passa, il ricordo resta. Sono trascorsi ormai otto anni dalla scomparsa di Marco Merendino, ma il giovane - grande tifoso bianconero e della Lucchese - è ancora nel cuore dei suoi cari e dei tantissimi amici che continuano a sentirlo in mezzo a loro con grande affetto. La sua simpatia, il suo altruismo, la sua passione per il meteo e la neve e la sua grande competenza calcistica e sportiva saranno ricordati anche tra chi gli ha voluto bene, nel triste anniversario dalla sua scomparsa. Oggi, alle 18.30, una Messa in suo suffragio, sarà celebrata nella chiesa di San Donato.