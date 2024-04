Nel weekend torna VerdeMura. Tre giorni di mostra mercato. Edizione dedicata al tulipano

Tre giorni in compagnia della grande mostra mercato di primavera e che, per questa edizione, è dedicata al tulipano. Conto alla rovescia per VerdeMura, in programma venerdì, sabato e domenica. Alla 15ª edizione, VerdeMura è la prima grande fiera italiana ad aprire ufficialmente la stagione delle più importanti mostre mercato italiane, dedicate al giardinaggio e la più importante in Toscana (insieme a Murabilia che si tiene in settembre). Saranno ben 170 gli espositori nazionali e stranieri: vivaisti di piante e specie orticole, arbusti, bulbi, attrezzi e arredi per il giardino e per l’orto, prodotti artigianali di eccellenza, prodotti tipici e di gastronomia, in un’edizione grandiosa dedicata al tulipano. VerdeMura è parte della Lucca Crea Spring, gli eventi che accolgono la primavera, realizzati da Lucca Crea con il Comune. Come detto, VerdeMura quest’anno è dedicata al tulipano ed è già possibile acquistare i biglietti on line, sul portale www.ticketone.it/artist/verdemura/.

Il tulipano dicevamo: di questo amatissimo fiore ci sarà l’occasione di ammirare una collezione di varietà storiche che lungo un’ideale linea temporale ci porta dalle specie botaniche al mitico Semper Augustus, il bulbo più costoso e desiderato della storia, fino alle selezioni più moderne. Incontri a tema, piante da acquistare, e un magnifico allestimento, tutto dedicato al tulipano. Per celebrare questo splendido fiore, VerdeMura realizzerà una suggestiva installazione con centinaia di fiori colorati, un tributo artistico, “TuliTop” unico nel suo genere, curato dalle insegnanti della scuola di decorazione floreale SIAF del Garden Club Lucca.

Un tributo a questo fiore sarà fatto anche dall’Associazione Tappetari di Segatura di Camaiore, con un suggestivo quadro, secondo la secolare tradizione dei quadri in segatura. Per scoprire l’evoluzione di questo splendido fiore, domenica (ore 11) l’incontro con Christian Shejbal (di Floriana Bulbose), con la sua grande capacità di raccontare e dialogare, guiderà alla scoperta del mondo dei tulipani.