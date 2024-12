Nel settore sociale. Palazzo Orsetti spenderà 15 milioni

Servizi sociali: il Comune spenderà, di tasca propria, circa 15 milioni nel 2025. Si rafforza la spesa con finalità sociale, con la messa a regime definitiva dei nuovi centri civici comunali di Pontetetto, S. Vito e S. Anna, oltre alla piena operatività del nuovo Centro per famiglie a S. Concordio. Garantito il rafforzamento dei servizi alle fasce deboli, con attenzione a disabilità e minori, e la piena copertura degli impegni per i servizi in gestione integrata per la Piana, nonché l’adeguamento del costo del personale delle cooperative sociali al nuovo contratto. Il contributo affitto, erogato attraverso gli assistenti sociali, sarà di 380mila euro: altri 600mila euro per appartamenti di risulta per recuperare circa 60 abitazioni a breve e altre 40 nei prossimi anni.