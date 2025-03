Nel salotto della Pisaniana. Castagneto Banca 1910 e gli investimenti su Lucca

LUCCACastagneto Banca 1910, la sua storia, la neonata Fondazione, le sue scelte di reinvestimento degli utili, l’impegno nel sociale e nella cultura ed i nuovi progetti per i territori su cui ha esteso la sua presenza, in Toscana tra cui Lucca, saranno al centro della puntata di stasera de “La Pisaniana”, in onda a partire dalle 21 su 50 Canale. Il programma televisivo, da 11 anni in giro per la Toscana e prodotto dal Circolo culturale d’area vasta Filippo Mazzei, stasera dalla sede di rappresentanza della Banca nata a Castagneto Carducci 115 anni fa ed arrivata nel 2024 ad avere sedi nelle province di Livorno, Pisa, Lucca e Grosseto (presto anche a Firenze) ed un bilancio da 16 milioni di utili, il migliore di sempre. A fare il punto sui vari temi, insieme alla giornalista Carlotta Romualdi, saranno: Fabrizio Mannari, direttore generale di Castagneto Banca 1910 e presidente della Fondazione; Angelo Scuri, responsabile relazioni esterne, e Stefano Belmonte, responsabile direzione operations, racconterà invece l’impegno della Banca Castagneto nel progetto di sostenere la costruzione di Comunità Energetiche.

Nella parte finale della trasmissione grande spazio al dibattito sul fare ed essere impresa con il ruolo delle banche in questo momento particolare con ospiti Francesco Mazzei, imprenditore vitivinicolo e presidente del Consorzio dei produttori di vino della Maremma, Stefano Frangerini, titolare dell’omonima impresa di costruzioni livornese, Giorgio Bartoli, amministratore delegato di Cartiere Bartoli a Lucca e già presidente della Camera di Commercio lucchese a Giacomo Bonsignori, amministratore delegato di Savio Pharma Italia con sede a Pisa. Da parte loro avremo analisi e punti di vista preziosi, nei collegamenti esterni, con il professor Giuseppe D’Onza, titolare della cattedra di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa; Massimiliano Volpi di Energy4com per parlare di Comunità energetiche; Paolo Neri, direttore Area Sostenibilità Warrant Group e Massimo Gandini del Centro Fidi Terziario intervistati da Fabrizio Diolaiuti. Ci sarà anche il momento dedicato a Filippo Mazzei, con Massimo Balzi, presidente del Circolo culturale d’Area Vasta intitolato all’illuminista nonché produttore della trasmissione tv, sarà collegato da Carrara, proprio nel primo giorno della Mazzeiweek.it 2025, la settimana di celebrazioni dell’intrepido toscano del 1700 ad opera del Circolo stesso.

Presidente Mannari la presenza della Castagneto Banca 1910 sul territorio lucchese quali risultati ha portato a tre anni dall’insediamento? "Risultati eccellenti, in termini di sviluppo. Fornisco solo un dato che chiarirà cosa voglio dire: siamo arrivati nel 2024 a 110 milioni di volumi intermediati. D’altra parte anche su Lucca abbiamo fatto un investimento importante sul personale, con due sedi di cui una virtuale in piazza San Michele al servizio del commercio lucchese".