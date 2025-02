Nel mondo dei sogni, quarant’anni con i Pet Shop Boys

Anche i Pet Shop Boys al Lucca Summer Festival 2025, domenica 20 luglio, per l’unica data italiana del loro “Dreamworld: The Greatest Hits Live”, che celebra 40 anni di carriera e che ha già fatto registrare il tutto esaurito nelle arene di Europa e Regno Unito.

Otto anni dopo la loro ultima esibizione al Summer, Neil Tennant e Chris Lowe porteranno dunque il loro spettacolo in piazza Napoleone.

Nei loro spettacoli dal vivo i Pet Shop Boys hanno creato uno stile originale di teatro musicale pop, collaborando con registi, designer e artisti tra cui Derek Jarman, David Alden e David Fielding, Zaha Hadid, Sam Taylor-Wood, Es Devlin e Tom Scutt.

Acclamato per la loro capacità di trasformare ogni concerto in uno show unico, il duo britannico ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con performance che esaltano un repertorio fatto di grandi pezzi di musica elettro-pop, sia dance che melodica, come Domino dancing, Always on my mind o Go west.

Persino il compassato quotidiano The Times ha definito il loro set "rivoluzionario ed esaltante".

Con questo annuncio il cartellone del Lucca Summer Festival 2025 tocca quota sedici serate: un cast stellare che a oggi comprende tra gli artisti internazionali, oltre ai Pet Shop Boys: Dream Theater (1° luglio), Thirty Seconds to Mars (5 luglio), Till Lindemann (6 luglio), Scorpions (10 luglio), Robert Plant (13 luglio), Nick Cave (17 luglio), Nile Rodgers (19 luglio), Alanis Morissette (23 luglio), Simple Minds (24 luglio), Morrissey (26 luglio) e Bryan Adams (27 luglio). Quattro invece gli appuntamenti targati Italia, con Antonello Venditti (28 giugno), Irama (4 luglio), Ghali (11 luglio) e il maestro Riccardo Muti (22 luglio), con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, per la prima volta fuori dai tradizionali circuiti della musica classica.

Ma il programma non è ancora completo: nei prossimi giorni sarà svelato, da parte del direttore artistico Mimmo D’Alessandro, il nome di un’altra grandissima star internazionale, in attesa dell’annuncio di un ultimo grande evento che sarà ospitato davanti alle Mura storiche, area allestita solo per le occasioni e i numeri più importanti. Un festival che, giunto alla 26ª edizione, si annuncia insomma ancora una volta come il più ricco della stagione italiana e non solo.