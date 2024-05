Nel 2022 l’assalto della baby gang all’imprenditrice

Non è la prima volta che nella si verificano rapine in villa. Uno degli ultimi episodi fu quello accaduto all’anziana imprenditrice del settore abbigliamento Gabriella Di Marco Fantozzi, 85 anni, di Altopascio che, nella serata del 27 febbraio 2022, venne rapinata in casa da una baby gang. Le forze dell’ordine e i carabinieri in primis hanno potenziato i controlli su Altopascio, dove negli ultimi quindici giorni si sono verificati molti fatti di cronaca nera, soprattutto furti, come quelli alla macelleria islamica, alla ferramenta Pinini, al bar Togo’s e a casa del titolare di quest’ultimo locale, al ristorante il Templare, al bar La Dogana, al ristorante Sukai Sushi.

M.S.