Natale lucchese a gonfie vele. Vince la ricerca dell’alta qualità

Il Natale a Lucca si è rivelato un momento di grande vitalità per il commercio cittadino. Tra le vie illuminate del centro storico e le casette di legno in Piazza Napoleone, l’atmosfera festiva ha animato ogni angolo della città. Abbiamo raccolto le voci di alcuni commercianti per tracciare un bilancio, scoprendo come la combinazione tra tradizione, qualità e un’offerta variegata abbia reso questo Natale uno dei più vivaci e proficui degli ultimi anni. I commercianti sono unanimi nel descrivere un’atmosfera riuscita, segno di una città che non solo resiste, ma riesce a prosperare nonostante le difficoltà economiche generali.

"È stato uno dei Natali più proficui degli ultimi anni – dice Emiliano Guardati di Gigolo&Void – Nonostante l’assenza del ponte dell’8 dicembre, gli acquisti sono stati costanti, e il flusso di clienti non si è mai fermato. Anche dopo le feste continua ad esserci un bel passaggio e siamo contenti di questo".

Questo clima positivo è condiviso anche da altri colleghi, in particolare i negozi storici che rappresentano il cuore pulsante del commercio locale.

"È stato un Natale in linea con gli altri, abbiamo la nostra clientela e questo per noi è una grande fortuna – aggiunge Carlo Tenucci – L’unica nota negativa sono state le aperture serali, per noi sono state un po’ inutili, ma non possiamo lamentarci".

"Dicembre è andato bene – conferma Alice Angeli di Badiali Cashmere – Anche le aperture serali hanno portato il giusto flusso. Il prodotto Made in Italy si difende ancora bene".

Il successo del Natale lucchese si deve a una serie di fattori che hanno saputo creare un’esperienza unica per i visitatori. In primo luogo, la varietà dell’offerta commerciale e di prodotti di alta qualità, attirando una clientela attenta ed esigente. Parallelamente, il mercatino in Piazza Napoleone ha aggiunto un tocco di magia, offrendo articoli che celebrano le tradizioni.

Infatti, proprio i mercatini natalizi hanno giocato un ruolo fondamentale nell’attrarre le persone. Le caratteristiche casette in legno hanno offerto una vasta selezione di prodotti, che spaziano dall’artigianato locale agli articoli da regalo, fino ai dolci tipici e alle specialità gastronomiche. Tra tradizione e tendenze, l’intero periodo festivo ha dimostrato quanto la città sappia mantenere viva la propria economia locale, lasciando buone prospettive per il nuovo anno.

Rebecca Graziano