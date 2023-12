Natale in casa Ubik . Libri e tanto altro. Incontri, firmacopie e pacchetti solidali

Tornano in vista delle feste i grandi appuntamenti alla libreria Ubik di via Fillungo che anche quest’anno, si vestirà a festa per regalare tanti eventi per il Natale lucchese. Scrittori, illustratori, ma anche content-creator e tutto quanto fa cultura e letteratura.

Ma anche la solidarietà, Visto che tutti gli appuntamenti sono organizzati in collaborazione con l’associazione Alice Benvenuti Onlus – che si occuperà di pacchetti dei regali di Natale – con l’associazione ‘Fonte del Sorriso’ Aps che avrà il compito di portare babbo natale e i suoi elfi all’interno della libreria, ed infine con Oxfam che grazie ad una piccola donazione si occuperà di devolvere il ricavato alle vittime di guerra.

L’albero di Natale sarà pieno di dolci per tutti i bambini e i firmacopie saranno aperti a tutti, per rendere più semplice scegliere un bel regalo da fare e godersi una giornata insieme a scrittori e illustratori di grande fama.

Gli autori saranno ospitati nei fine settimana, con i laboratori per prensentare i propri libri e parlare con gli interessati, bambini e non.

La vetrina della libreria che si affaccia sul salotto buono della città, il Fillungo, sarà completamente allestita per garantire un’esperienza mozzafiato, come per lo scrittore Mauro Castagna e l’illustratore Gianluca Garofano, che disegneranno su una lavagna posta al centro della vetrina.

Il firmacopie sotto l’albero inizierà domani, sabato 2 dicembre, con Fabrizio Bartelloni, magistrato, che presenta il suo libro dal titolo ‘Alibi’.

Si prosegue domenica 3 dicembre con la scrittrice Claudia Fachinetti con il libro per bambini ‘Laciami Andare’; a seguire Luca Pappagallo e Marco Malvaldi (l’autore pisano della saga del Barlume, poi diventata una celebre serie di film su Sky di cui stanno per uscire i nuovi episodi) con i firmacopie.

Gli eventi sono stati organizzati, per creare degli appuntamenti speciali all’interno della libreria, invogliando gli appassionati e i semplici curiosi. Tutto sarà contornato da campagne di sconto, che si possono tenere d’occhio sui canali social della libreria con lo scopo di ampliare la scelta di scegliere libri regalo, sia per i più grandi che per i più piccoli: infatti, ogni 100 euro di spesa verrà dato un libro in omaggio della casa editrice Pacini-Fazzi che sarà impacchettato dai volontari, con le copie de ‘La Nazione’.

Tanti nomi di rilievo, tante novità per l’anno nuovo e grandi progetti, tutto accomunato dalla grande passione che Gina Truglio la proprietaria della Ubik condivide con la sua squadra di collaboratori: Giada, Michele e Stefano, e con le associazioni di volontariato che condivideranno il natale con la famiglia Ubik.

Rebecca Graziano