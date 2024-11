Natale 2024, rush finale per gli allestimenti e il concorso (e corso) dei presepi

Lucca, 22 novembre 2024 – Le 55 baite in piazza Napoleone, le installazioni in corso d’opera in piazza San Michele e in piazza San Martino, la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio

al Baluardo Caffè delle Mura. E le luci natalizie già montate in periferia da settimane e quasi al completo anche in centro. Il Natale avanza a grandi passi e per calarsi ancor più nell’atmosfera arriva il tradizionale, gettonatissimo, concorso dei presepi a cui quest’anno si abbina anche uno speciale corso per far di più e far meglio in nome della tradizione.

L’Associazione Lucchese “Amici del Presepe” bandisce e organizza anche quest’anno un concorso a premi denominato “Un presepe in ogni casa”. All’iniziativa hanno dato la propria adesione l’Arcidiocesi di Lucca e l’Associazione culturale “Scuola e libertà”. La partecipazione al concorso è aperta a tutti i residenti nell’Arcidiocesi di Lucca ed è gratuita. Il concorso si inserisce anche nel programma del tema Giubilare “Pellegrini di speranza” dove la fede e la carità possano richiamare tutti a essere responsabili costruttori di un mondo migliore ma anche nel proseguo de Centenari Francescani aperti dalla ricorrenza degli 800 anni dal presepe realizzato da san Francesco a Greccio, nella notte di Natale del 1223. Il Concorso è suddiviso nelle categorie: singoli e famiglie; chiese e comunità religiose; scuole e istituti d’istruzione; associazioni, gruppi, circoli; ospedali e case di riposo; presepi di carta alla maniera di Giuliano Barsotti; video e animazioni relative alla scena della Natività. Per iscrivere un presepe al concorso deve essere riempito un modulo di iscrizione dal referente del gruppo e la email di invio deve corrispondere al nome del referente o dell’istituzione che questo rappresentata. Al modulo di iscrizione dovranno essere allegate soltanto fotografie. Gli eventuali video dovranno invece essere caricati sulla piattaforma www.youtube.com con visibilità “non in elenco”, dunque con la possibilità di essere guardati soltanto da chi ha ricevuto il link dello stesso video, ovviamente indicando il link nella scheda di iscrizione. Il modulo di iscrizione è reperibile sia su www.diocesilucca.it sia su www.donbaroni.it. La domanda dovrà pervenire dopo l’8 dicembre ed entro il 25 dicembre a [email protected].

Visto l’entusiasmo dello scorso anno i promotori organizzano anche un breve corso teorico-pratico di tecnica presepistica che sarà ospitato alla sede dell’Associazione Don Baroni di via Passaglia 41/A (zona Borgo Giannotti). La prima delle 5 serate è lunedì 25 novembre alle ore 21. Come per il concorso diocesano anche la partecipazione al corso è libera e gratuita. È richiesta soltanto una mail di conferma di adesione scrivendo a [email protected] e di con la quale ci si impegna a partecipare all’intera serie di incontri. Anche in questo caso il programma è consultabile sempre sul sito della Diocesi e dell’Associazione Don Baroni.