Nasce la consulta salute mentale e dipendenze

La Consulta dipartimentale della salute mentale e delle dipendenze dell’Azienda Usl Toscana nord ovest è realtà. Nell’auditorium “Marie Curie” del centro direzionale di via Cocchi a Pisa, i rappresentanti delle diciotto associazioni che ne fanno parte si sono riuniti ieri pomeriggio (6 maggio) per l’insediamento ufficiale di questo nuovo organo di partecipazione e ascolto. “La consulta avrà il compito di promuovere la consapevolezza e l’importanza della salute mentale nella nostra comunità - dice Angelo Cerù, direttore del dipartimento Salute mentale e dipendenze dell’AUSL Toscana nord ovest - e sarà un prezioso strumento per favorire la prevenzione, la diagnosi precoce e l’accesso ai servizi di salute mentale per tutti i cittadini”.

“La salute mentale è un tema di grande rilevanza sociale e sanitaria e purtroppo spesso trascurato - continua Cerù – ecco perché è fondamentale l’impegno di tutti per sensibilizzare sulle questioni legate alla salute mentale, per combattere lo stigma e per promuovere un approccio più proattivo e inclusivo verso chiunque abbia bisogno di sostegno e aiuto. Ringrazio tutte le associazioni per aver accettato di far parte di questa importante iniziativa”. La consulta della salute mentale e delle dipendenze è presieduta da Angelo Cerù (nella foto), mentre il vice presidente è eletto tra i rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato che la compongono.