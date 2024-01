Nasce il comitato “Vivere Torrite“. Venerdì il primo incontro

A Torrite, paese lungo la provinciale Valdarni, ormai congiunto a Castelnuovo dagli insediamenti abitativi costruiti negli ultimi decenni, si è costituito nei giorni scorsi il Comitato paesano "Vivere Torrite". Come primo atto, il Comitato ha invitato ad un confronto l’amministrazione comunale, ed in particolare il sindaco Andrea Tagliasacchi. Questo incontro si terrà presso la sala parrocchiale di Torrite venerdì 19 gennaio, alle ore 21. "Sarà questa l’occasione- affermano i promotori - per far emergere le diverse problematiche e, così almeno ci auguriamo, per avere dei primi precisi impegni da parte del Comune. In primo luogo, verrà posta all’attenzione la situazione che si è creatanell’area a monte della strada provinciale per Arni, dove a causa dei lavori di sbancamento e riporto materiali, si è prodotto un dissesto idrogeologico che ha creato disagio a diverse famiglie e notevole preoccupazione in tutto il paese".