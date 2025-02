Nasce il comitato “Rsa Futuro e Speranza”. Ecco gli obiettivi

Lunedì 24 febbraio alle ore 15 al Circolo Arci a Sant’Anna in piazzale Sforza si terrà una conferenza stampa aperta a tutta la comunità per presentare ufficialmente il Comitato provinciale “Rsa Futuro e Speranza”.

"I nostri obiettivi sono i seguenti. 1. Eccellenza nell’Assistenza. Vogliamo promuovere un modello assistenziale di alta qualità, personalizzato e centrato sui bisogni di ogni singolo ospite. La cura deve essere umana e attenta a ogni esigenza.

2. Diritti tutelati. Ci faremo garanti affinché ogni anziano possa vivere in un ambiente sicuro, accogliente e rispettoso della propria dignità. La RSA deve essere una casa, non solo un luogo di cura.

3. Valorizzazione del personale. Non possiamo parlare di cura senza pensare a chi la mette in pratica ogni giorno. Sosterremo attivamente gli operatori, cercando di migliorare le loro condizioni lavorative e promuovendo una formazione continua e di alta qualità.

4. Parametri regionali aggiornati. Ci adopereremo per far rivedere i parametri regionali che regolano il funzionamento delle RSA, al fine di garantire standard qualitativi più elevati e in linea con le nuove esigenze, quelli attuali sono scadenti.

5. Coinvolgimento attivo della Comunità. Vogliamo creare un dialogo costruttivo con cittadini, associazioni, organizzazioni sindacali e istituzioni, organizzando eventi e iniziative di sensibilizzazione. La RSA non è un’isola, ma parte integrante della nostra comunità".

Saranno presenti: Domenico Capezzoli (Presidente del gruppo civico Toscana 2030), Roberto Spinelli e Celestino Marchini (Impegno civico per Lucca), Vincenzo Alfarano (Presidente associazione La Finestra ODV), Daniele Bianucci (consigliere comunale) e i sindacati Uil Fpl, Fisascat Cisl.