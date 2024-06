Puccini diretto da Muti: a Lucca come due popstar. Verso il tutto esaurito

Lucca, 24 giugno 2024 - Giacomo Puccini era un vero divo, quasi una popstar della sua epoca. E chi meglio del Maestro Riccardo Muti può oggi salire sul palco del Lucca Summer Festival, solitamente calcato dalle star delle musica rock, blues e pop mondiale, e dirigere quelle musiche senza tempo nel concerto clou delle celebrazioni del centenario pucciniano? Due punte di diamante della storia della musica che si incontreranno magicamente venerdì 28 giugno davanti alle Mura storiche di Lucca per “Puccini secondo Muti“, straordinario evento musicale che vedrà impegnata l’Orchestra Cherubini con ben 125 elementi in un programma da brividi. La serata sarà interamente trasmessa in diretta in mondovisione da Rai 3, a partire dalle 21,20.

Il programma prevede il Preludio sinfonico “Un bel dì vedremo” da Madama Butterfly (soprano Eleonora Buratto). “Recondita armonia” da Tosca (tenore Luciano Ganci). “Che gelida manina” da La Bohème (tenore Dimitry Korchak). “Vissi d’arte” da Tosca (soprano Eleonora Buratto). “Ch’ella mi creda” da La Fanciulla del West (tenore Francesco Meli). Duetto “O soave fanciulla” da La Bohème (soprano Mariangela Sicilia, tenore Dimitry Korchak). “Donde lieta” da La Bohème (soprano Mariangela Sicilia). “Senza Mamma” da Suor Angelica (soprano Lidia Fridman). “E lucevan le stelle” da Tosca (tenore Luciano Ganci). “Tu che di gel sei cinta” da Turandot (soprano Eleonora Buratto). Intermezzo da Manon Lescaut. Infine, Quarto atto da Manon Lescaut (soprano Lidia Fridman, tenore Francesco Meli).

Insomma, un lungo, straordinario omaggio a Puccini nell’anno del centenario della morte, proprio nella città dove il Maestro è nato e dove, va ricordato, almeno in vita non è stato mai profeta. Il tempo però è galantuomo e il Maestro si è poi rifatto con gli interessi. Venerdì sono attese a Lucca migliaia di persone per questo evento unico, con le prevendite (moltissimi anche gli stranieri) che hanno superato già quota 5mila biglietti: ovviamente tutti posti a sedere numerati, di fronte a uno scenario unico, quello delle storiche Mura rinascimentali. Attesi a Lucca anche numerosi personaggi del mondo della musica e dello spettacolo, nonché un ricco parterre di autorità.

Nessuno vuole perdersi, insomma, questo appuntamento di portata mondiale che spicca nel cartellone del Lucca Summer Festival in mezzo a nomi come Eric Clapton, Ed Sheeran, Rod Stewart, ma anche Duran Duran e Lenny Kravitz. Perché Puccini era pop e il Maestro Muti altrettanto: denominatore comune, la musica che ti prende il cuore.