“Il concerto del Maestro Muti sugli spalti e in mondovisione“

"Leggo e sento in giro tante chiacchiere veramente assurde sul concerto del Maestro Riccardo Muti. Addirittura qualcuno afferma che verrà spostato in piazza Napoleone perché sarebbero stati venduti pochi biglietti. Mi dispiace deludere questi “gufi“ a tempo pieno h24, ma il concerto si farà sugli spalti, sul palco del Summer Festival. E le prevendite sono già a buon punto".

Così Mimmo D’Alessandro, che si toglie qualche sassolino dalla scarpa e forse anche la scarpa.

"Dispiace constatare – sottolinea il patron del Summer – che mentre in tanti ci impegniamo per una data storica per Lucca, le energie di alcune persone sono invece tutte rivolte alla sterile attesa di un eventuale fallimento di un evento di questa portata. Invece di gioire per questo omaggio di livello internazionale al Maestro Giacomo Puccini che tra l’altro porterà Lucca in mondovisione, c’è chi sta alla finestra a spargere chiacchiere inutili".

"L’evento del 28 giugno con il Maestro Muti che dirigerà l’orchestra Cherubini con ben 130 elementi – aggiunge D’Alessandro – ha già fatto registrare quota 5mila biglietti in prevendita che non sono pochi per questo genere di spettacoli. La capienza massima di 10mila spettatori (tutti i posti sono a sedere) sarà presto raggiunta. Il concerto dedicato a Puccini sarà trasmesso su Rai3 in mondovisione a partire dalle 21 di venerdì 28 giugno, con riprese esclusive della Rai". Insomma, un appuntamento al quale gli appassionati della lirica non vorranno rinunciare. Sul palco i soprano Eleonora Buratto, Lidia Fridman, Mariangela Sicilia e i tenori Luciano Ganci, Dmitry Korchak e Francesco Meli. Per un grande, storico omaggio al Maestro Puccini.