Musica ragazzi. Lucensis “sposa“ l’opera di Puccini

Un omaggio a Giacomo Puccini e un modo fresco e diretto per far conoscere agli studenti “La Bohème”, capolavoro che ha come protagonisti proprio un gruppo di spensierati giovani nella Parigi dell’Ottocento. “Cercar che giova – Scene di vita di Bohème” è l’appuntamento che “Musica ragazzi” dedica al compositore lucchese, domani alle 10, all’Auditorium di piazza del Suffragio. Sul palco il Quintetto Lucensis (Rossana Pansani, flauto; Nicola Bimbi, oboe; Daniele Tambellini, fagotto; Emanuele Gaggini, clarinetto; Massimo Marconi, corno), Maria Novella Galli Malfatti (soprano), Alexander Jarl Þorsteinsson (tenore) e Nicola Fanucchi (voce recitante e regia).

Come nasce la “La Bohème”? È davvero il frutto di una scommessa tra Puccini e il “rivale” Ruggero Leoncavallo? Chi era Mimì? Quali sono le arie più famose dell’opera? Tra musica e parole, i ragazzi, accompagnati dai musicisti e dai cantanti, entreranno nel processo creativo di Puccini e si ritroveranno nelle vie di Parigi dove i bohémien provavano a vivere di cultura, aspettando la notorietà. Lo spettacolo, curato dal Quintetto Lucensis, è dedicato in particolar modo alle scuole secondarie di primo e secondo grado ma è aperto a chiunque voglia assistere. Il costo del biglietto è di 3 euro. Per informazioni: Associazione Musicale Lucchese, tel. 0583 469960, [email protected]. Il programma dettagliato è consultabile sul sito www.associazionemusicalelucchese.it.

