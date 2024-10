Musica Maestro per l’avvio scuola. Il Liceo Passaglia omaggia Puccini insieme al Pertini e all’alberghiero

Oltre 600 studenti, insegnanti e personale scolastico hanno preso parte al Concerto inaugurale dell’Anno scolastico organizzato al Teatro del Giglio, per il secondo anno consecutivo, dall’Ufficio Scolastico per la Toscana, in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Lucca Massa Carrara e con il Comune di Lucca. Il profondo significato dell’evento è stato espresso in apertura della mattinata, utilizzando un antico proverbio africano secondo cui “per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”, volendo significare che per crescere bene e riccamente, un bambino o una bambina hanno bisogno di interagire e raccogliere le cure e le esperienze di una intera comunità.

Ad esibirsi sul palco sono stati gli allievi del liceo musicale “Passaglia” di Lucca, mentre il liceo

musicale “Palma” di Massa non ha potuto essere presente causa l’allerta meteo che a Massa ha comportato la chiusura delle scuole. Questi due licei sono in effetti fiori all’occhiello del progetto regionale Toscana Musica, che l’Ufficio Scolastico Regionale promuove da sei anni con lo scopo di diffondere organicamente la cultura musicale.

Alcuni studenti del Pertini hanno curato l’accoglienza in sala e due studenti della Consulta Studentesca di Lucca hanno intrattenuto il pubblico con aneddoti su Puccini durante il cambio di orchestra. Alla mattinata di festa hanno portato il loro saluto il sindaco Mario Pardini e l’assessore all’istruzione Simona Testaferrata, il presidente della Provincia di Lucca Marcello Pierucci, ilDirettore generale dell’USR Toscana Ernesto Pellecchia, Giuseppe Tavanti dell’Ufficio scolastico Toscana e coordinatore del progetto regionale Toscana Musica, la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara, Marta Castagna, Francesco Feola dirigente scolastico del Liceo Passaglia e Vincenzo Vespri, consulente delle attività di sviluppo, potenziamento e innovazione delle metodologie didattiche nell’ambito delle materie Stea, del Ministro Valditara. Dopo il concerto si è tenuto un ricevimento che ha visto nuovamente all’opera gli studenti, con il prezioso contributo degli istituti alberghieri di Barga e Massa. Il concerto di inaugurazione apre un anno scolastico dove la musica, attraverso le numerose in ziative previste dal Progetto dell’USR Toscana, sarà occasione di crescita per tutti gli studenti toscani.

L.S.

r