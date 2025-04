Musica, giochi e comicità. C’è “Porcari Cartacea“

Una festa per famiglie nel segno del prodotto simbolo di Lucca, che rappresenta il secondo distretto cartario d’Europa. A Porcari nei giorni 9-10-11 maggio arriva Cartacea, con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Porcari. Dalle 10 del mattino, di venerdì 9 maggio, fino a domenica 11 maggio, (festa della Mamma), scatteranno laboratori creativi, giochi, animazioni, incontri sul tema e prodotti tipici che animeranno il centro del paese famoso per la Torretta.

Venerdì 9 maggio alle 21.30 canzoni d’autore e sabato 10, alla stessa ora, "Tina Turner Tribute". Prevista anche l’inaugurazione della mostra "Paper Work" di Christopher Klein, fino al 2 giugno al palazzo di vetro, sede della Fondazione Lazzareschi, accanto al Municipio di piazza Orsi. Verrà organizzata la Cittadella della carta e venerdì 9 laboratorio con l’artista Gionata Francesconi e nel pomeriggio laboratori per le scuole con protagonista Pinocchio, protagonista anche nelle giornate successive, con giochi di cartone, circo di carta, animazioni, talk, artisti di strada, ping pong di cartone, abiti di carta, giochi di legno di una volta e tanto divertimento per tutta la famiglia, con dolci r bomboloni in gran quantità.

Sabato 10 sarà premiato il caricaturista Francesco Federighi. La domenica ancora il Paese dei balocchi per i bambini e la caccia al tesoro. Una manifestazione che oramai si è costruita una sua tradizione, in svolgimento da diversi anni, un grande happening del settore, ma dedicata alle famiglie, visto che gli aspetti tecnici e commerciali del comparto e l’analisi del suo andamento sono esaminati al Miac e in altri contesti. Questo vuole essere un grande happening, un caleidoscopio di avvenimenti che il visitatore si trova di fronte semplicemente passeggiando in piazza Orsi. Così è stato anche nelle precedenti edizioni. Con la riscoperta dei giochi semplici, con carta o legno. Ad esempio, nel 2024 i più giovani furono coinvolti nella costruzione di un grande labirinto (cinque metri per cinque) realizzato dall’artista Nicholas Bertoux con mattoni di cartone riciclato.

Mancheranno semmai ospiti Vip che sono stati protagonisti nelle precedenti edizioni, personaggi di notevole carisma, come Cristiano Militello, il popolare show man di Striscia la Notizia che è diventato famoso anche per gli striscioni dei tifosi negli stadi e per le interviste. Ci sarà comunque da divertirsi anche in questo 2025, cresce l’attesa per questo evento.

Massimo Stefanini