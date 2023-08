Musica e tradizione “Note in banca“

Sabato 2 settembre alle 17,30, nel salone della Banca Versilia Lunigiana Garfagnana di Gramolazzo, si terrà il concerto "Note in Banca", evento organizzato dalla filarmonica "Verdi" di Sillico, insieme alla Bvlg con il vicepresidente Pietro Salatti e il responsabile Area Territoriale Garfagnana Sergio Canozzi. La Filarmonica "Verdi" di Sillico, diretta da Fabrizio Pieroni, eseguirà musiche del castelnuovese Ugo Berti, Michele Mangani, Gioacchino Rossini, musiche da film di autori vari, di Michael Korb con arrangiamento di Adriano Marcalli. "Vogliamo far passare il concetto - commenta il presidente della banda di Sillico Luigi Filippi – che l’esibizione di una filarmonica è un autentico concerto e non soltanto una musica per allietare un corteo".

D. Mag.