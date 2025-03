Musica, danza e scultura nella magica performance di Mirko Guido

All That Remains è un lavoro coreografico firmato e diretto da Mirko Guido, presentato per la prima volta in Italia presso la Tenuta Dello Scompiglio di Vorno stasera alle 19.30: una performance dalle trame stratificate e dalla forza scultorea in cui i confini tra danza, installation art e suono si dissolvono, per tracciare un’indagine viscerale sulla ferita del nostro rapporto con l’ambiente.

Su un palcoscenico spoglio, sculture di rifiuti industriali ed elementi naturali sono disseminate nello spazio. Create originariamente dall’artista visivo Søren Engsted e reinterpretate per questa occasione dagli artisti Francesco Maggiora e Milo Maricelli, le sculture combinano materiali di scarto di origine industriale, naturale e sintetici, per creare assemblaggi che generano una sospensione temporale e una disorientante mancanza di significato, aprendo a nuove potenzialità di relazione e divenire.

Elisa D’Amico, Zen Jefferson, Roosa Törma ed Eliott Marmouset in scena si muovono e abitano questo ambiente fatto di lacerazioni e crepe, esplorando nuove possibilità di relazione tra loro e i materiali.

Come in un rituale di guarigione, le loro voci vibrano attraverso i corpi altrui, mentre il sound artist Fredrik Arsæus Nauckhoff cattura ed elabora queste vibrazioni, per poi farle riverberare in tutto lo spazio, amplificando il rituale attraverso il paesaggio. La composizione elettronica genera un ambiente ipnotico, che invita a immergersi in uno stato di sospensione e a osservare un paesaggio in continuo mutamento.

Biglietto intero 15 euro, ridotto 10 euro. Nel biglietto degli spettacoli è incluso anche l’ingresso alle mostre e alle opere permanenti. Informazioni e prenotazioni: biglietteria SPE - 0583971125 [email protected].