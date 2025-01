Musica con il Dae. Evento solidale della Filarmonica

In occasione del Concerto di Natale organizzato dalla Fondazione Alice Benvenuti nella Chiesa di San Francesco è stata ufficialmente presentata l’iniziativa promossa dalla Filarmonica “G. Puccini” di Lucca "Non solo Musica per il tuo Cuore" finalizzata alla prevenzione della morte improvvisa dovuta all’infarto acuto del miocardio. L’iniziativa si è resa possibile grazie alla preziosa donazione di un Defibrillatore Automatico (DAE) alla Filarmonica da parte del Professore Francesco Bovenzi, Direttore della U.O. di Cardiologia dell’Ospedale di Lucca, da sempre impegnato nella cura e nella prevenzione dell’infarto miocardico.

Una bella iniziativa quella della Filarmonica che, grazie soprattutto all’impegno del suo musicista (nonché Medico Cardiologo) Dottor Andrea Azzarelli, si è resa disponibile a portare con sé un DAE in occasione dei propri spettacoli musicali (solitamente sempre affollati) al fine di assicurare una più rapida assistenza in caso di malori. La presentazione del DAE, con il Direttore della Filarmonica Nicola D’Arrigo e il Dottor Andrea Azzarelli, è avvenuta alla presenza del Sindaco Mario Pardini e del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

La Filarmonica “G. Puccini”, fondata nel 1899 a Nozzano Castello, è la Banda Ufficiale del Comune di Lucca e porta il nome di “Giacomo Puccini” in omaggio proprio al grande Maestro lucchese. Si conserva sempre una lettera che Giacomo Puccini scrisse al primo presidente della Filarmonica (nonché carissimo amico e compagno di battute di caccia), Odoardo Ricci, accogliendo con gratitudine la richiesta di chiamare l’Associazione con il proprio nome e augurando prosperità e sviluppo artistico alla stessa. Giacomo Puccini donò inoltre alla Banda di Nozzano Castello un labaro che ha accompagnato la Banda per molti anni e che purtroppo è andato distrutto con l’alluvione che devastò Nozzano l’11 novembre 1940. La Filarmonica “G. Puccini”, conosciuta anche come Gruppo Folkloristico “La Castellana”, da sempre è impegnata in numerosi e affollati eventi che coinvolgono il nostro territorio.