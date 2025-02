“Musica che passione!“: flauti protagonisti

Musica, che passione! I giovani studenti flautisti, provenienti da tutta la Toscana, si ritrovano per due giorni sotto la guida del M° Francesco Gatti per confrontarsi e studiare insieme presso l’I.C. G. Ungaretti, scuola L. Da Vinci. I concerti programmati nell’auditorium M. Mazzarella sono gratuiti e aperti al pubblico. Ieri pomeriggio si è esibito l’ensemble di flauti per il “Concerto in rete...“. Oggi alle ore 18 si potranno invece ascoltare i due ex alunni Francesco Gatti e Simone Rugani che si esibiranno in un percorso musicale per flauto e pianoforte.

"Entrambi gli interpreti hanno studiato nella nostra scuola – spiegano Linda Severi, ideatrice e coordinatrice del progetto e Antonio Barsanti e Lorenzo Del Grande coordinatori della Rete Flauti e Flauti di Lucca – e seppur giovanissimi si sono affermati a livello internazionale come didatti, interpreti e solisti. Il progetto Giovani in concerto vuole creare percorsi pluridisciplinari di concerti, performance e seminari, animati dagli alunni ed ex alunni dell’Istituto Ungaretti pensati per fasce d’età e in un’ottica di curriculum verticale, continuità e orientamento ed è stato finanziato in parte dalla Fondazione CRL. Abbiamo coinvolto circa 1200 alunni e per il prossimo anno vorremmo organizzare una rassegna di concerti dedicati agli ex alunni".