Musica a scuola. Gli studenti suonano Puccini

L’anno scolastico inizia bene perchè nel segno del Maestro Puccini. E’ il secondo anno consecutivo che l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana organizza questa bella iniziativa, il Concerto di inaugurazione dell’anno scolastico. L’evento, realizzato grazie alla preziosa collaborazione del Comune di Lucca che si è coordinato con l’ufficio territoriale, è in programma per martedì 8 ottobre alle 11 sul palco del Teatro del Giglio.

Ci sarà appunto un tributo a Giacomo Puccini in occasione del centenario della sua scomparsa. Le scuole saranno le vere protagoniste di questa inaugurazione: sul palco si esibiranno gli studenti dei licei musicali “Passaglia” di Lucca e “Palma” di Massa, fiori all’occhiello del Progetto Regionale Toscana Musica, che l’Ufficio Scolastico Regionale promuove da sei anni con lo scopo di diffondere organicamente la cultura musicale. Anche il ricevimento conclusivo vedrà all’opera gli studenti, con il prezioso contributo degli istituti alberghieri di Barga e Massa e dell’istituto turistico Pertini di Lucca. Tutto esaurito in sala con dirigenti scolastici, docenti e ragazzi provenienti dalle istituzioni scolastiche di tutta la Toscana. Nell’occasione sono previsti interventi, fra gli altri, Ernesto Pellecchia, direttore generale dell’USR Toscana, Giuseppe Tavanti dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana, coordinatore del progetto regionale Toscana Musica, Marta Castagna, dirigente Ufficio scolastico territoriale di Lucca Massa Carrara, il

sindaco Mario Pardini, l’assessore all’istruzione Simona Testaferrata, il dirigente scolastico del Liceo Passaglia Francesco Feola e Vincenzo Vespri, consulente del Ministro Valditara per le attività di sviluppo, potenziamento e innovazione delle metodologie didattiche nell’ambito delle materie Steam.

Il concerto di inaugurazione apre un anno scolastico dove la musica, attraverso le numerose iniziative previste dal Progetto Regionale dell’Usr Toscana, sarà occasione di crescita per tutti gli alunni.