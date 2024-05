“Museo senza barriere“. Oggi il via

Si intitola ‘Barriere….riflessioni in coro ‘- Il progetto ‘Museo senza barriere’ incontra il territorio -, la mostra che sarà inaugurata oggi alle ore 10 al museo Athena di via Carlo Piaggia, a Capannori. L’esposizione , che resterà aperta fino al 23 maggio, è stata pensata, realizzata e montata dallo Staff del Progetto “Museo senza barriere“ ad Athena e racconta un percorso di riflessione e condivisione, di incontri sul tema delle barriere tra diverse realtà del territorio e tra vari punti di vista. La mostra sarà visitabile il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13, il venerdì dalle 13 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per informazioni tel.0583-438784; [email protected] .