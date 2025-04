Museo di arte contemporanea . Il ministro della cultura Giuli all’inaugurazione del “Mudy“

Ci sarà anche il ministro alla cultura Alessandro Giuli, oltre al presidente della Regione Eugenio Giani, all’inaugurazione del Mudy di Fornaci di Barga, il nuovissimo Museo di Arte Contemporanea di Dynamo e parte integrante del progetto di responsabilità sociale d’impresa portato avanti da Kme. L’inaugurazione è prevista per venerdì alle 12.

Il museo è stato realizzato nell’edificio che è stato dal 1987 il Centro Ricerche del Gruppo e che era in precedenza nato negli anni ‘30 come sede delle scuole, tornando in un certo senso alla destinazione sociale originaria. Il Mudy di Fornaci espone le opere che, nel corso di oltre 15 anni, sono state realizzate da artisti, anche di fama internazionale, insieme ai bambini e ai ragazzi ospitati al Dynamo Camp a Limestre Pistoiese, la struttura di terapia ricreativa che è ormai divenuta una eccellenza non solo nazionale di esperienza di solidarietà e inclusione. Gli spazi del Museo sono inoltre destinati anche ad ospitare mostre che siano rivolte alla diffusione dei concetti di socialità e alla rimozione di ogni tipo di barriera sia cognitiva sia fisica. Mudy ha l’ambizione insomma di divenire un punto di riferimento per la diffusione dei principi dell’arte quale strumento di solidarietà e inclusione, aperto soprattutto a scuole e associazioni culturali. Sicuramente un importante arricchimento anche per l’offerta culturale ed artistica della Valle del Serchio.

Tra le autorità presenti, insieme ai vertici di Kme, ci sarà anche la prima cittadina di Barga, Caterina Campani. Il complesso che ospita il Mudy è stato recentemente restaurato sia negli interni che negli esterni offrendo anche un colpo d’occhio e quindi un contributo all’immagine della zona della stazione.

Luca Galeotti