Murabilia, pianeta fantasy Si celebra Tolkien con il tè

A Murabilia spazio anche alla natura fantastica vista dagli occhi di J.R.R. Tolkien. La 22esima edizione di Murabilia, la più importante mostra mercato del giardinaggio di qualità in Toscana e fra le prime in Italia, che si terrà sulle Mura da domani a domenica, organizzata da Lucca Crea insieme al Comune di Lucca è pronta a partire con oltre 200 espositori, 9 mostre, tantissimi grandi ospiti e più di 40 eventi.

Fra questi, un appuntamento imperdibile e originale per gli appassionati del fantasy, che potranno partecipare sabato alle 17, sul Baluardo San Regolo, dove si ricorda il 50esimo anniversario della morte di JRR Tolkien, il creatore dei paesaggi naturali e mentali de “Lo Hobbit” e del “Signore degli Anelli”. Il direttore di Lucca Comics Games, Emanuele Vietina condurrà una conversazione con Cecilia Barella e Roberto Arduini dell’Associazione Italiana Studi Tolkieniani, che presenteranno il volume “Un anno con Tolkien” (Eterea Edizioni). “Nel giorno esatto del 50ennale della sua scomparsa, avvenuta il 2 settembre 1973, mentre sorseggeremo un tè all’inglese in suo onore – spiega il direttore Emanuele Vietina -, sentiremo raccontare dei viaggi e, soprattutto, dei paesaggi naturali e fantastici a cui è il grande scrittore è riuscito a dar vita con la sua penna e con la sua sconfinata creatività. Entriamo così nel secondo anno di celebrazioni dedicate al grande scrittore, che stiamo portando avanti con Lucca Crea, e che proseguiranno con il festival di Lucca Comics & Games, come stabilito nell’accordo triennale, siglato durante la passata edizione di Murabilia, che ha rilanciato la storica collaborazione con l’Associazione Italiana Studi Tolkieniani”.

Durante l’incontro sarà servito un tè all’inglese grazie alla Fipe Baristi e Pasticcieri di Lucca. Murabilia 2023 significa 22 anni di fiori, piante, colori e profumi. Quest’anno oltre 40 appuntamenti con giardinieri, esploratori, libri, laboratori e visite guidate. In più lente di ingrandimento sul pianeta “Underground“, quindi focus su radici multiformi e di dimensioni sorprendenti, dal gigantesco all’infinitesimale, ai bulbi, ai rizomi, ai cormi, dai funghi agli animali . Il programma dettagliato è consultabile sul sito murabilia.com dal quale è già possibile acquistare i biglietti in prevendita, tramite ticketone.it, per saltare la fila alla biglietteria. Orario: venerdì 1 settembre (1019) - sabato 2 e domenica 3 settembre (9,30 19).