Murabilia, apre lo Young gardening Spazio under 14 al San Regolo

“Underground – Sottosuolo vegetale” è il tema centrale di Murabilia 2023 una delle più importanti mostre mercato del giardinaggio di qualità in Italia, realizzata da Lucca Crea (società che organizza il festival Lucca Comics & Games e altri eventi) e il Comune di Lucca, ambientata nel parco delle Mura urbane (dal baluardo San Regolo al baluardo La Libertà) al via da oggi 1 settembre (apertura ore 10, cerimonia di inaugurazione ore 12), e proseguirà domani e domenica. Gli orari: oggi dalle 10 alle 19, domani e domenica (9.30 19).Come ogni anno, con il biglietto di Murabilia si ha accesso anche al magnifico Orto Botanico della città: uno dei giardini botanici più antichi d’Italia e che conserva al suo interno esemplari rari e grandi piante monumentali.

Nove mostre, 40 appuntamenti e 200 espositori presenti, fra vivaisti, artigiani e settore gastronomia, venuti da tutta Italia e dall’estero (Francia, Slovenia e Germania in particolare) e che sapranno offrire al pubblico rarità botaniche, novità e riconferme di specie e varietà ormai affermate per dare nuovo colore a giardino e balconi, quando l’estate si appresta a sfumare. L’edizione di quest’anno, la ventiduesima, è dedicata a quanto il mondo della natura nasconde ai nostri occhi custodendolo nel sottosuolo. “Underground – Sottosuolo vegetale” è un intero universo da scoprire che spazia dalle radici, ai bulbi, ai rizomi, ai cormi; dai funghi agli animali che popolano questo mondo oscuro, dalle complesse relazioni chimiche, fisiche e biologiche, alla delizia di tutto quello che finisce sulla nostra tavola. Una suggestione che sarà sviluppata anche nei numerosi incontri culturali e nell’allestimento degli ospiti speciali, Mario Mariani e Matteo Boccardo di Central Park. “Seguire le radici” è infatti il titolo della meravigliosa installazione verde creata sul baluardo San Regolo: le radici diventano una forma di affascinante racconto per svelare nuove potenzialità decorative, mescolandosi con bromeliacee e felci, richiamano la giungla tropicale, dove più intenso è il rinnovarsi del ciclo della sostanza organica. Young Gardening – Murabilia è anche un evento per famiglie dove i più giovani entrano da protagonisti, con ingresso libero fino ai 14 anni non compiuti (sempre accompagnati da un adulto), per partecipare al ricco programma dedicato allo Young Gardening e con uno spazio dedicato sul baluardo San Regolo.