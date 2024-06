Mura, arrivano i gadget ufficiali

Una linea ufficiale di gadget delle Mura urbane. Il progetto, annunciato dall’assessore al turismo Remo Santini (nella foto), sta per vedere la luce insieme a “Metro“ o meglio “Lucca Plus“ come si chiama da oggi. “Nelle più importanti città del mondo, ogni monumento simbolo ha il proprio merchandising, ovvero gadget con il timbro di originalità: ce l’hanno la Torre Eiffel a Parigi, il Big Ben a Londra, la Statua della Libertà a New York, il Partenone ad Atene e il Colosseo a Roma – dichiara l’assessore Santini – . Ecco perchè il Comune ha deciso che anche le nostre Mura, uniche e inimitabili, avranno una linea di prodotti con un marchio ufficiale. Sarà presentata entro fino giugno, si tratterà di oggetti che l’amministrazione comunale ha pensato anche per i lucchesi. Per esaltare identità e tradizione“.

Intanto a Palazzo Guinigi è operativo il bookshop con prodotti a marchio proprio “Lucca Plus“ che gli utenti possono già acquistare e rappresentano un’esclusiva. Le torri civiche, in primis ovviamente la Torre Guinigi specialmente dopo il restyling che include anche Palazzo Guinigi e le sue mostre, sono iper gettonate, siamo sull’ordine di 240mila presenze.

Tra l’altro, Comune e Lucca Plus hanno recentemente disposto il prolungamento dell’orario di apertura della Torre Guinigi per dare modo anche ai residenti di godere del più importante monumento a tariffa ridotta di 6.50 euro. Per effetto di questo ampliamento di orario la Torre Guinigi resterà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20.30. E anche la Torre delle Ore, anch’essa con tariffa ridotta (6.50 euro) per i residenti del comune di Lucca, resterà aperta nei giorni da lunedì a venerdì dalle 10 alle 19.30 e nei giorni di sabato e domenica dalle 10 alle 20.30. L’Orto Botanico restaperto dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 19.30, e nei giorni di sabato e domenica dalle 10.30 alle 20.30 (4 euro per i residenti).