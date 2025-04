“Muoversi green“ diventa diffusivo. Al via la campagna per i servizi di trasporto ecologico e integrato

E’ essenziale “fare“ ma lo è altrettanto divulgare, per far sì che i servizi arrivino al cittadino e viceversa. Questo il concetto che ha mosso la nuova campagna di comunicazione sulla mobilità sostenibile promossa dal Comune di Lucca in collaborazione con Autolinee Toscane. L’iniziativa è stata illustrata ieri di fronte al Caffè delle Mura, dall’assessore alla mobilità Remo Santini, e dal direttore marketing e comunicazione di Autolinee Toscane, Tommaso Rosa.

Il progetto, che prevede un investimento significativo da parte dell’amministrazione comunale, mira a sensibilizzare i cittadini sulle opportunità esistenti per spostarsi in modo sostenibile all’interno della città, promuovendo l’utilizzo del trasporto pubblico locale, il servizio di bike sharing e i percorsi ciclabili.

A partire da oggi e fino al 30 giugno, la campagna sarà diffusa attraverso i principali canali social e a mezzo stampa, con contenuti informativi e aggiornamenti sui servizi di mobilità disponibili. Lo slogan scelto – “Muoversi a Lucca non è mai stato così facile e green” – sottolinea il duplice obiettivo dell’iniziativa: rendere noto che a Lucca è possibile spostarsi in modo sostenibile e, soprattutto, che è semplice farlo, se si conoscono le opportunità offerte.

L’iniziativa è stata sviluppata in stretta collaborazione con Autolinee Toscane, con cui è stato studiato un concept grafico che richiama sia i mezzi pubblici che la città di Lucca, in un’ottica di integrazione tra diverse modalità di trasporto. Per massimizzare la visibilità del progetto, due autobus urbani (da 6 e 10 metri) sono stati personalizzati con il visual della campagna su toni verdi, e saranno in circolazione per diffondere il messaggio.

“Investire nella comunicazione sulla mobilità sostenibile è una scelta strategica per il futuro della città - dichiara l’assessore Santini -. Vogliamo che i cittadini conoscano e utilizzino al meglio i servizi esistenti, contribuendo a una Lucca vivibile e attenta all’ambiente. L’utilizzo dei mezzi pubblici secondo gli ultimi dati è cresciuto del 20% nell’area urbana, un dato importante che unito al rinnovo della flotta dei bus e all’introduzione del servizio di bike sharing ci consente di essere ottimisti e ambiziosi per una mobilità sempre più green e sostenibile”. “Come Autolinee Toscane – ha aggiunto Tommaso Rosa - partecipiamo con immenso piacere alla campagna di comunicazione del Comune di Lucca. Quando un’amministrazione comunale dimostra questa sensibilità nei confronti del trasporto pubblico è nostro dovere mettere a disposizione tutti gli strumenti per diffondere un messaggio di sostenibilità, di comodità e rispetto del territorio“.

Laura Sartini