Muore dopo il tragico schianto. Scontro tra una moto e un furgoncino

Tragedia della strada ieri pomeriggio intorno alle 14.50 in Garfagnana dove, sul tratto stradale di Monteperpoli, nel comune di Castelnuovo di Garfagnana, un violento scontro tra una moto e un mezzo Piaggio Porter dell’azienda di raccolta rifiuti urbani “Gea“ ha causato il decesso di Simone Landi, 51 anni di Cascio.

A niente sono serviti, purtroppo, i soccorsi immediati, il codice rosso nell’evidenza della gravità delle ferite riportate dall’uomo e la corsa disperata dell’ambulanza verso l’ospedale Santa Croce di Castelnuovo, che dista pochi km di distanza dal luogo del sinistro. Come l’arrivo dell’elisoccorso regionale Pegaso, allertato all’arrivo della segnalazione e fatto alzare in volo nella vana speranza di un possibile intervento sanitario utile e veloce, ma per Simone Landi non c’era più tempo. Troppi e troppo gravi i traumi riportati nell’impatto sull’asfalto dopo essere stato sbalzato dalla sella della sua moto, una Honda Dominator 650 rossa: il decesso è avvenuto pochi minuti dopo aver varcato la soglia del pronto soccorso del Santa Croce.

Ancora non perfettamente chiara la dinamica, anche se dalle prime ricostruzioni e dai rilievi effettuati dagli agenti della polizia dell’Unione dei Comuni della Garfagnana, presenti sul posto anche per il controllo della viabilità, l’uomo stava transitando sulla via di Monteperpoli in direzione Castelnuovo di Garfagnana. All’altezza di una curva nel tratto che porta alla piccola chiesa di San Carlo, considerato tra i più pericolosi di quell’area anche a causa di gravi incidenti avvenuti in passato, per cause in corso di accertamento la moto e il furgoncino si sono scontrati.

L’impatto è stato improvviso, violento e fatale, che lo ha catapultato sull’asfalto e non gli ha lasciato scampo. Nello scontro è rimasto ferito in modo lieve anche il conducente del Porter e i parasanitari della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana, intervenuta sul posto con una seconda ambulanza di Camporgiano, hanno deciso di trasportarlo al pronto soccorso in codice giallo per essere medicato.

Sotto choc il piccolo paese di Cascio, nel comune di Molazzana, dove Simone, dipendente di un’industria cartaria della Valle del Serchio, viveva da sempre con la sua famiglia e faceva parte attivamente della piccola e coesa comunità.