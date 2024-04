Nella Casa della Comunità di San Leonardo prenderà il via un progetto socio-assistenziale innovativo, il cui scopo è migliorare i processi di presa in carico e risposta ai bisogni dei cittadini, prevalentemente anziani non autosufficienti, attraverso il lavoro di sinergia e integrazione multiprofessionale tra il team di infermieri di famiglia e assistenti sociali territoriali. Questa integrazione prende il nome di “Micro equipe territoriale”, ed è in grado di valutare l’appropriatezza della richiesta che il cittadino presenta presso il segretariato sociale con lo scopo di attivare nel tempo il Pua (Punto unico di accesso). In mancanza di appropriatezza è previsto che sia la Met ad indirizzare il cittadino verso risposte appropriate.