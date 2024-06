Mostra Puccini Manifesto. Il Comune cerca sponsor. Bando aperto sul sito

Con la mostra inedita “Giacomo Puccini Manifesto”, il Comune di Lucca celebrerà Giacomo Puccini (Lucca, 1858 - Bruxelles, 1924) nella propria città natale, a cento anni dalla morte. Per la prima volta verrà descritto il rapporto tra Puccini e il manifesto pubblicitario, esponendo oltre 100 manifesti originali che raccontano la vita del Maestro in un parallelismo con la storia d’Italia. Dai manifesti storici a quelli contemporanei, saranno presenti in mostra opere fondamentali della grafica pubblicitaria europea. La mostra è inserita del calendario ufficiale del Comitato Nazionale per le Celebrazioni Pucciniane ed è patrocinata inoltre da Ministero della Cultura, Museo Nazionale Collezione Salce, Fondazione Giacomo Puccini, Puccini Museum, Teatro del Giglio, e Associazione Lucchesi nel Mondo. L’esposizione si snoderà negli oltre 1000 metri quadri della Ex Cavallerizza di piazzale Verdi. L’Amministrazione comunale annuncia la ricerca di sponsor per sostenere la mostra “Giacomo Puccini Manifesto”. C’è tempo fino al 31 agosto per partecipare come sponsor tecnico, mentre è possibile sostenere con finanziamento sino al 28 novembre, vigilia della inaugurazione della mostra. Bando di gara e lo schema di domanda al link https://lucca.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio/-/papca/display/8691250, info a [email protected].