"Mostra fotografica a Athena: Lucca Jazz Donna celebra le voci femminili nel jazz"

"Quando parliamo di ‘gender gap’ la cultura non deve sentirsi estranea, anzi. È proprio in quest’ambito che le donne spesso hanno più difficoltà ad emergere – ha spiegato Francesco Cecchetti -. Per questo siamo felici di ospitare i due concerti primaverili ad Artè, location appena rinnovata, e la mostra fotografica che ripercorre la storia di Lucca Jazz Donna a Athena". La mostra fotografica sarà inaugurata sabato 13 aprile alle 17 con un’esibizione del duo composto da Daniela Acquaviva e Alessandro Matteucci, che proporranno un affascinante viaggio attraverso i classici del jazz interpretati da voci femminili. Fino al 20 aprile negli spazi di Athena a Capannori, il percorso fotografico curato da Laura Casotti, con immagini che catturano le atmosfere e le emozioni delle varie edizioni del festival.