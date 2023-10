Mostra di funghi e di specie botaniche dei nostri boschi

Nel fine settimana 14-15 Ottobre 2023 al Foro Boario, organizzata dal Gruppo Micologico “Massimiliano Danesi” di Ponte a Moriano, la “42ma mostra di funghi e 30ma esposizione di specie botaniche dei nostri boschi”. In 42 anni, centinaia di specie di funghi hanno attirato sia esperti del settore che semplici visitatori. La manifestazione si rivolge a tutti i cittadini desiderosi di conoscere i funghi, nell’intento di coltivare l’amore per la natura in tutte le sue espressioni, il rispetto dell’ambiente e la consapevolezza sui pericoli che il consumo indiscriminato e irresponsabile di funghi comporta.