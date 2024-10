Mostra di Alcide. Le foto da oggi a Palazzo Guinigi

Visto il successo di pubblico e di apprezzamento la mostra “Lucca e le istituzioni. 75 anni di storia per immagini” di Foto Alcide si trasferisce dalla chiesa di San Cristoforo in via Fillungo a Palazzo Guinigi grazie ad un accordo fra Comune di Lucca e Amici dell’Archivio Fotografico Lucchese. A 100 anni dalla nascita di Alcide Tosi, l’esposizione propone un viaggio nel cuore della vita pubblica della città, che parte dal 1949, anno in cui Alcide Tosi, allievo dei più affermati fotografi dell’epoca, Benetti, Ghilardi e Cortopassi, aprì il suo primo studio fotografico in via Fillungo, divenendo ben presto punto di riferimento dei quotidiani locali dell’epoca, La Nazione, Il Nuovo Corriere e Il Mattino dell’Italia Centrale, per i quali realizzò scatti che fisseranno per sempre eventi, fatti e personaggi legati alle vicende lucchesi.

“Abbiamo pensato di portare avanti questa mostra così significativa per Lucca – dichiara l’assessore alla cultura Mia Pisano - , ospitandola nella splendida cornice di palazzo Guinigi recentemente restaurato e riportato così alla fruizione del grande pubblico. I cittadini lucchesi e tutti i visitatori della nostra città potranno così godere ancora degli splendidi scatti realizzati nel corso di tanti anni, prima da Tosi padre, e poi dai suoi due figli, che ringraziamo di cuore per aver voluto condividere il frutto di questo lungo lavoro, che rappresenta anche una sorta di viaggio nelle vicende salienti della nostra amata Lucca”.

“La mostra allestita a palazzo Guinigi – aggiunge Alessandro Tosi – non sarà l’esatto duplicato di quella vista fin qui in San Cristoforo, ma conserverà i momenti salienti e più significativi della storia e della cronaca degli ultimi settanta anni. Per me e mio fratello è un grande onore poter mostrare al pubblico il lavoro di nostro padre e il nostro stesso lavoro, che documenta giorno per giorno la vita della nostra città”. La mostra “Lucca e le istituzioni. 75 anni di storia per immagini” sarà visitabile a piano terra di palazzo Guinigi a partire da oggi e fino alla fine del mese.