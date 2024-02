Mostra delle camelie da record. Quattro week end da tutto esaurito

Quattro week end, tutti di marzo, tranne Pasqua, anziché i tre degli anni precedenti; rinnovo logistico con incremento, ad esempio, del servizio navetta; un punto di ristoro in più; ampliamento degli spettacoli di intrattenimento compresi quelli per bambini; speciali omaggi alle donne nel fine settimana del 9 e 10 marzo.

Sono le novità della 35ª edizione della mostra delle camelie della Lucchesia, a Pieve e a S.Andrea di Compito. Edizione che ha già battuto un record prima di cominciare: sono 107 i bus turistici che arriveranno da tutta Italia e anche dall’estero (Austria, Svizzera, Belgio, Olanda ma soprattutto Germania), record precedente 78. I 18 mila visitatori del 2023 saranno ampiamente superati, a prescindere dai due giorni in più.

La kermesse si svolgerà nei sabati e domeniche seguenti: 2-3 e poi 9-10, 16-17, 23-24 marzo. Ad illustrare tutto ciò in conferenza stampa, l’assessore alla cultura del Comune, Francesco Cecchetti, il presidente del Centro Culturale Compitese Francesco Passaglia, il vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Raffaele Domenici e Michela Fovanna, marketing manager della Villa Reale di Marlia con cui prosegue il connubio culturale. Per il mese di marzo biglietto ridotto a coloro che nei giorni infrasettimanali si presenteranno a visitare la lussuosa dimora con il tagliando della Mostra delle Camelie. La manifestazione si apre al sociale con il coinvolgimento dei ragazzi e delle ragazze dell’associazione Down Lucca (che garantiranno assistenza nell’accoglienza e nell’area ristorazione), con la Commissione pari opportunità del Comune di Capannori (camelie in dono, sconto sui biglietti e promozione della corsa "Ego Women Run") e con l’associazione "Hands of Love" che aiuta i bambini e le donne dell’Uganda.

Ci saranno appuntamenti dedicati ai bambini (in giro per il borgo in sella all’asino, animazione, il concorso di pittura e la caccia al tesoro dedicata al maestro Giacomo Puccini), laboratori (carta giapponese, cucito, ritratti fotografici, serigrafia), percorsi esperienziali (cerimonia del tè giapponese e visite guidate al camelieto, all’Antica Chiusa Borrini e al Borgo delle camelie), concerti (quelli jazz), spettacoli e mostre. Capitolo navette. l costo del biglietto è di 8 euro (ingresso gratuito per disabili, giovani fino a 13 anni.

Il programma è in costante aggiornamento e ogno novità la si trova su www.camelielucchesia.it.

Massimo Stefanini