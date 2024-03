Mostra delle Camelie. Conto alla rovescia

Un week-end in più, tutti quelli di marzo ad eccezione della Pasqua, maggiori possibilità di ristoro, incremento del servizio navetta e lo splendore del camelieto con le sue 1.200 cultivar da renderlo tra i più spettacolari d’Europa.

Parte domani, con il taglio del nastro, l’edizione numero 35 dell’Antica Mostra delle Camelie della Lucchesia a Pieve e Sant’Andrea di Compito. Il 2-3; 9-10; 16-17; 23-24 marzo lo svolgimento della kermesse che avrà oltre 150 eventi e che punta a battere il record di presenze, 18mila, del 2023: arrivano visitatori da tutta Italia e anche dall’estero, nord Europa in primis. L’inaugurazione dell’evento, promosso dal Centro Culturale Compitese e dal Comune di Capannori, col sostegno della Fondazione Crl e in collaborazione con oltre 40 realtà locali e nazionali, è prevista domani alle 11, nell’area Greg Davis del Camellietum Compitese.

Seguirà una visita guidata che nel fine settimana sarà ripetuta gratuitamente ogni mezz’ora dalle 10 alle 16.30. Nella stessa fascia oraria sarà possibile visitare anche la piantagione di tè dell’Antica Chiusa Borrini. Visite guidate anche al Borgo delle Camelie (con partenze alle 11 e alle 15).

Tanti i laboratori in programma in questo primo fine settimana: laboratorio di carta giapponese per la produzione di portacandele e lanterne (a cura dell’artista Meiko Yokoyama), quello di cucito, quello fotografico ed altri. Spazio anche alla musica con il concerto jazz di Luca Giovacchini e Renato Marcianò domani (alle 15.30, Auditorium Augusto Orsi), mentre domenica esibizione della Filarmonica “Giacomo Puccini“ di Colle di Compito. Non mancheranno l’animazione per bambini (visita del borgo in groppa ad un asinello ad esempio) e la degustazione della cucina tipica lucchese.

Nei giorni di mostra il costo del biglietto è di 8 euro (ingresso gratuito per disabili, giovani fino a 13 anni) e offre il viaggio in navetta. Il centro del paese sarà infatti chiuso al traffico, ma è possibile parcheggiare presso il “Frantoio sociale del Compitese“ dove è presente anche la biglietteria. Informazioni e programma consultabili sul sito camelielucchesia.it.

Massimo Stefanini