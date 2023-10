Mostra camelie autunnali: le date. Spazio anche a danza, jazz e tipicità

Ufficializzate le date della settima edizione, quella del 2023, della mostra delle camelie autunnali, le specie Sasanqua e Sinensis, a Pieve e Sant’Andrea di Compito a cura del Centro Culturale Compitese.

Tre i fine settimana previsti: 14 e 15 ottobre, 21 e 22 e 28-29. Tre sabati ed altrettante domeniche per visitare il Camelieto, il giardino di Eccellenza, con il fiore tipico della zona protagonista insieme a molti eventi collaterali. Intanto la prima novità. Il 14 ci sarà la danza protagonista, con uno spettacolo che accompagnerà il cibo, sotto forma di piatti lucchesi.

Previsti menù a tema nei tre week-end con trippa, vellutata di ceci, spezzatino, lingua in salsa verde, pappa al pomodoro, formaggi e salumi locali, farro, picchiante alla lucchese, crostini con fegatini, fettunta, zuppa alla frantoiana e molto altro. Il jazz, però, a furor di popolo, dopo lo straordinario successo della passata edizione, ritornerà subito nel secondo fine settimana.

Altra diversa impostazione, la collocazione a novembre, dopo i Comics, della manifestazione “Frantoi aperti“, anche perché ad ottobre sarebbe presto. L’ultimo week-end la camelia si intersecherà con Slow Beans e il fagiolo del posto. Per il resto, previste le visite guidate con esperti botanici, caccia al tesoro, escursioni, trekking a volontà, passeggiata con l’asinello per i più piccoli, mostre fotografiche, e degustazione del tè giapponese.

Non mancheranno animazioni per bambini e momenti culturali. Gli eventi si dividono tra il Centro culturale e il camelieto. Il programma è in via di definizione con il Comune. Biglietti. Ingresso alla mostra 5 euro, gratuito per disabili e under 18. Agli stand dell’area enogastronomica si paga con il “Camelino“. Il banco di cambio moneta (da euro a “Camelino“) sarà allestito al Centro Culturale Compitese. Con i camelini sarà possibile degustare la selezione di vini del territorio.

Sosta. È possibile posteggiare l’auto sulla carreggiata interna di via della Pieve, a partire dall’incrocio con via Fonda. Lungo via Fonda (strada a senso unico) è possibile parcheggiare sul lato destro della carreggiata, facendo attenzione a non ostruire il passaggio dei veicoli. È inoltre possibile parcheggiare in via del Cantiere, in prossimità del Camelieto, oppure al Frantoio Sociale, e proseguire a piedi. Prevista la presenza anche di visitatori stranieri.

Massimo Stefanini