Mostra Aeronautica a Lucca: L'esposizione resterà aperta tutto settembre

La mostra dedicata al centenario dell’Aeronautica aprirà i battenti alla Cavallerizza di piazzale Verdi venerdì 1 settembre alle 17 con l’inaugurazione ufficiale e sarà aperta al pubblico dal 2 fino al 30 settembre, dal martedì alla domenica (in orario 11- 19). E’ costituita da 34 pannelli che raccontano la storia dell’Arma Azzurra fondata nel lontano 28 marzo 1923 e da ulteriori 12 pannelli che saranno incentrati sulla storia dell’aviazione locale, con personaggi e luoghi del territorio di Lucca e provincia: da Carlo Del Prete e i tanti piloti del territorio al pittore aerofuturista Uberto Bonetti, dall’aeroporto di Tassignano all’idroscalo di Torre del Lago, etc. Ad arricchire l’esposizione ci saranno anche alcuni reperti, come un aereo dell’inizio del secolo, la tuta di Carlo del prete, timoni di coda di aerei della seconda guerra mondiale, divise originali dell’Aeronautica Militare di varie epoche e molto altro ancora. Dopo l’inaugurazione ci sarà la presentazione della moneta del conio dell’Antica Zecca di Lucca sul Centenario, con la medaglia su Vincenzo Lunardi e l’inaugurazione della mostra della Fondazione Antica Zecca su l’aeronautica militare nelle medaglie di Luciano Zanelli, alla casermetta San Donato.