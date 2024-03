Morto al Rally, i troppi perché di un dramma tutto da chiarire

Lucca, 28 marzo 2024 – Una tragedia, una fatalità, ancora senza una spiegazione chiara. La morte di Alessandro Valletta, 22 anni di Pescaglia, colpito da una ruota che si è staccata da una auto che partecipava al rally del Ciocco, ha lasciato una profonda ferita nella comunità, oltre a tanti interrogativi. Alcuni chiarimenti arriveranno dai riscontri diagnostici che verranno disposti dal pm Antonio Mariotti.

Vanno avanti nel frattempo le indagini, dopo l’immediato sequestro della Peugeot 208, insieme alla camera car e tutti i filmati di quel drammatico pomeriggio. Sarà ora compito degli inquirenti capire quanti saranno gli imputabili, con una rosa molto ampia, a partire dalla casa automobilistica francese, fino a tutti i presenti al momento dell’incidente.

Bocche cucite al momento da parte dell’organizzazione della gara, che preferisce non esporsi, pur ribadendo come Alessandro si trovasse in una posizione di sicurezza. Durante i rally, infatti, prima della gara ci si affida dal così detto “Dap“, ovvero il deputato di allestimento del percorso. Una figura preposta al controllo del tracciato e al rispetto della sicurezza da parte degli spettatori. La dinamica dell’incidente ha visto la ruota staccarsi dopo una curva, con l’auto che ha strisciato per diversi metri del percorso sul freno e la parte meccanica rimasta. Rimangono vari interrogativi sul perché questa ruota, durante una curva, si sia staccata. Rimane il dubbio anche sull’errore umano, con la possibilità che sia stato perso un dado durante una sostituzione, o che sia stato stretto troppo o troppo poco. Potrebbero, altrimenti, aver ceduto le canalette che sorreggono la ruota. Una tragedia ancora da chiarire, con tante domande su come si possa morire in un pomeriggio di sport.