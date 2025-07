Il concerto dei giovani talenti. L’evento del “Circolo Catalani“

Domenica 6 luglio, alle ore 18.30, la sala del CRED in via Sant’Andrea 33 a Lucca ospiterà un evento di particolare rilievo per il panorama musicale giovanile: il Concerto dei Vincitori del 4° Concorso Nazionale Pianistico “Città di Lucca”, organizzato dal Circolo Amici della Musica “Alfredo Catalani”. Una serata dedicata al talento, allo studio e alla passione dei giovani pianisti che si sono distinti tra decine di partecipanti provenienti da tutta Italia.

Sul palco si alterneranno quattro giovanissimi ma già straordinari interpreti: Zhao Vivian Zixuan, Taylan Leandro Ediz, Miro Castiglioni e Filippo Grazzini Dente, ognuno con un programma personale che abbraccia il repertorio classico, romantico, moderno e perfino contemporaneo, con incursioni nella musica pop d’autore.

Vivian Zhao eseguirà con eleganza il Valzer op. 69 n.1 di Chopin, seguito da un brillante terzo tempo dalla Sonatina in Do di Haydn e dalla vivace Tarantella di Prokofiev.

Taylan Leandro Ediz porterà in scena un piccolo ma incantevole gioiello di Mozart, La Tartina di Burro, e uno Studio di Khachaturian, a testimonianza di un pianismo tecnico e colorato.

Miro Castiglioni affronterà con maturità due colonne del repertorio romantico: la Sonata op. 2 n.1 di Beethoven e le Variazioni ABEGG di Robert Schumann, pagine complesse e cariche di pathos.

Filippo Grazzini Dente proporrà infine una lettura personale delle 6 Danze Ungheresi di Bartók, passando poi alla delicatezza malinconica di No Surprises dei Radiohead e alla struggente Goodbye Yellow Brick Road di Elton John, dimostrando come il pianoforte possa diventare ponte tra mondi sonori diversi.

"Ogni anno questo concorso conferma quanto il futuro della musica sia ancora saldamente tra le mani di chi studia con dedizione e passione – afferma Massimo Salotti, direttore artistico del concorso e della Scuola di Musica Sinfonia – . Questi giovani pianisti non sono solo promesse: sono già voci artistiche da ascoltare con rispetto e attenzione. Il loro talento è un dono per il nostro territorio, e iniziative come questa rappresentano un’occasione preziosa per coltivare bellezza e cultura".

L’ingresso al concerto è libero fino ad esaurimento posti. Un’opportunità da non perdere per chi ama la musica e desidera sostenere le nuove generazioni di artisti.