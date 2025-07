Fiamme nella notte. Brucia tetto di una cartiera. Nessun ferito, ma danni gravi

Notte di paura nello stabilimento Sofidel di Porcari, dove un incendio è divampato intorno alle 2 del mattino, interessando una parte della copertura dell’edificio. Le fiamme, che si sono sviluppate all’interno della coibentazione del tetto, hanno reso necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco, giunti sul posto con un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi. Complici probabilmente le temperature elevate di questi giorni, il rogo si è propagato con una certa rapidità, rendendo necessario un intervento prolungato e complesso per circoscrivere e domare le fiamme.

Le operazioni di spegnimento sono iniziate durante la notte e sono proseguite fino alla mattinata, con squadre di soccorso provenienti non solo dal comando provinciale di Lucca, ma anche da quelli di Pistoia, Livorno e Firenze, a conferma della gravità e della potenziale estensione dell’evento. Grazie alla prontezza d’intervento dei dipendenti dello stabilimento, che hanno dato l’allarme e attivato le prime misure di sicurezza, e all’efficace lavoro dei vigili del fuoco, è stato possibile contenere le fiamme ed evitare che si propagassero ad altri reparti produttivi o ad aree con materiali potenzialmente più infiammabili. Nessuna persona risulta ferita o intossicata, e non si segnalano situazioni di pericolo per la popolazione. Solo al termine delle operazioni di bonifica e dei successivi rilievi tecnici sarà possibile quantificare i danni provocati dall’incendio. A esprimere la propria vicinanza e a seguire personalmente l’evolversi della situazione è stato anche il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, che ha voluto rassicurare la cittadinanza con un post pubblicato sui social nella mattinata di ieri: "L’incendio che stanotte ha coinvolto una porzione del sottotetto dell’azienda Sofidel è stato domato. Sto seguendo le operazioni direttamente sul posto. I dipendenti prima e i vigili del fuoco, intervenuti con uomini e mezzi da più comandi, hanno subito contenuto il fenomeno. Non si registrano situazioni di pericolo né persone infortunate. Ora è in corso la fase di monitoraggio e controllo visivo del sottotetto per verificare la situazione complessiva".

Le autorità locali, insieme alla proprietà dell’azienda, seguiranno nei prossimi giorni l’evoluzione della situazione per valutare eventuali danni e garantire la ripresa regolare delle attività produttive.

Giulia Prete