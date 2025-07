Addio all’imprenditore. Graziano Bosi Picchiotti. Oggi i funerali in Duomo

Si svolgerà oggi in Duomo a Castelnuovo, alle 16.30, il funerale del noto imprenditore nel settore delle costruzioni Graziano Bosi Picchiotti, scomparso all’età di 76 anni, dopo alcuni mesi di malattia. Lascia nel dolore le figlie Nicole, medico e Micaela, avvocato, i generi, i nipoti, le sorelle, i cognati e i parenti tutti. Per volontà della famiglia, non fiori ma offerte all’Associazione "Il Sogno" di Castelnuovo.

La salma dell’imprenditore per tutta la giornata di ieri è rimasta esposta alle visite dei parenti, amici e tanti conoscenti presso l’Hospice "Le Piane" di Villetta di San Romano, dove ieri sera è stato recitato il Rosario. Dopo le esequie di oggi pomeriggio in Duomo a Castelnuovo, la salma proseguirà per il cimitero di Villa Soraggio in Comune di Sillano Giuncugnano per essere poi tumulata nella tomba di famiglia accanto alla moglie e ai genitori. Numerose le partecipazioni al lutto della famiglia Bosi Picchiotti da parte di Associazioni locali, a cominciare dalla Commissione comunale Pari Opportunità, dalle aziende del territorio e ovviamente dalle maestranze e dai dipendenti della Bosi Picchiotti costruzione srl con sede a Castelnuovo, nella zona industriale, in via Fermi, 30 e le aziende del gruppo, Il Girasole e Edilgarden in Comune di Pieve Fosciana.

L’azienda Bosi Picchiotti prese avvio nell’allora comune di Sillano dopo la seconda guerra mondiale con Michele, nonno dello scomparso per poi passare la guida al figlio Aldo e da lui a Graziano, trasferendo la sede, già da diversi anni, a Castelnuovo ed ampliando la propria attività e il numero dei dipendenti. Da tempo la Bosi Picchiotti Costruzioni fornisce servizi che vanno dalla consulenza alla progettazione, alla realizzazione.

Dino Magistrelli