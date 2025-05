Muore folgorato nel campo di sua proprietà: tragedia a Segromigno in Monte

Capannori (Lucca), 9 maggio 2025 – Tragedia a Segromigno in Monte. Un uomo è rimasto folgorato a causa pare di un apparecchio che era in un campo di sua proprietà. Ogni tentativo di rianimazione dell’uomo è risultato vano.

Accade nel pomeriggio di venerdì 9 maggio. Si tratta di un uomo di 81 anni che stava lavorando appunto nel suo campo. Non si sa al momento quale tipo di apparecchio abbia rilasciato la scarica elettrica. La tragedia è accaduta in via delle Selvette.

Sarebbero state alcuni familiari ad accorgersi della gravità della situazione e a chiamare il 118. A intervenire, l'ambulanza della Misericordia di Montecarlo con il medico. Che non ha potuto far altro che constatare la morte dell’uomo. Oltre al 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Sembra che l’uomo fosse intento in alcuni interventi agricoli quando c’è stata la scarica che non gli ha lasciato scampo.