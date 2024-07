Morelli è il nuovo direttore. Guiderà il “Boccherini“: "Per me è un onore"

"La mia vita artistica è iniziata qui ed essere stato scelto per guidare l’istituzione nella quale sono cresciuto è un onore". Sono le prime parole a caldo di Massimo Morelli, nuovo direttore del Conservatorio di Musica “L. Boccherini” di Lucca che succederà, in novembre, a GianPaolo Mazzoli.

Docente del corso di “Accompagnamento pianistico” al “Boccherini”, Morelli si è affermato al ballottaggio che si è tenuto nel primo pomeriggio di ieri e che lo vedeva contrapposto a Giorgio Fazzi. Attraverso la piattaforma digitale “Eligo”, ha votato il 100% degli aventi diritto (38 docenti del Conservatorio su 38). Morelli ha ottenuto 21 voti, contro i 16 del suo avversario. Una scheda è risultata bianca. Morelli, succederà in novembre a GianPaolo Mazzoli, che terminerà ufficialmente il suo mandato con la conclusione dell’anno accademico in corso.

"Provo una grande soddisfazione. La mia vita artistica è iniziata qui ed essere stato scelto per guidare l’istituzione nella quale sono cresciuto è un onore - ha spiegato - . Voglio restituire tutto quello che mi è stato dato negli anni dal Conservatorio mettendomi a disposizione di un istituto tanto prestigioso che negli ultimi anni ha ottenuto straordinari risultati, grazie al lavoro di tutti: da quello svolto dai miei colleghi docenti a quello portato avanti dalla segreteria, passando per l’impegno dei suoi allievi. Viaggeremo uniti - conclude Morelli - con l’obiettivo comune di continuare a far crescere il “Boccherini”. Ci sono tante cose da fare e partiremo subito per definire le linee comuni da portare avanti. La strada è stata spianata dall’ottimo lavoro di chi mi ha preceduto, il direttore uscente GianPaolo Mazzoli. Il Conservatorio ha grandissime potenzialità e faremo del nostro meglio per esprimerle".

Massimo Morelli si è diplomato in pianoforte nel 1979 con il massimo di voti e la lode all’allora Istituto Musicale “Luigi Boccherini di Lucca”. Si è perfezionato successivamente a Parigi con la celebre pianista Yvonne Lefebure. Parallelamente allo studio del pianoforte ha intrapreso lo studio della composizione con i maestri Gaetano Giani Luporini e Carlo Prosperi, per poi vincere il Concorso Internazionale per il posto di maestro collaboratore al coro del Maggio Musicale Fiorentino. Nel 1981 ha vinto il concorso per il posto di Pianista accompagnatore all’Istituzione “Boccherini” dove tuttora insegna. Ha tenuto corsi di perfezionamento per giovani pianisti e cantanti lirici italiani e stranieri in numerose città quali Adria, Lucca, Milano, Palm Beach (USA), Okinawa (Giappone), Budapest, Tokai, Miskolc (Festival Bartok), Astrakan (Russia), finalizzati all’allestimento di opere sia in forma scenica che in forma di concerto. Fin da giovanissimo ha svolto attività di maestro collaboratore in teatri di tradizione (Livorno, Lucca, Torre del Lago, Mantova, Adria, Savona) e al Teatro Comunale di Firenze dove ha avuto l’opportunità di lavorare con i più grandi cantanti e direttori.

Ha debuttato come direttore d’orchestra al Festival Puccini di Torre del Lago nel 1999 con l’opera La Bohème, riscuotendo un notevole successo di pubblico e di critica, tanto da essere riconfermato l’anno successivo per la stessa opera e per la nuova produzione di Madama Butterfly con la celebre scenografia di Kan Yasuda. Tra le numerose esperienze lavorative si può ricordare anche come in occasione della Festa della Toscana nel novembre 2001 abbia diretto Tosca con l’orchestra del Teatro del Giglio e nel 2002 Rigoletto per la 55ª Estate Fiesolana, continuando successivamente la sua attività di pianista collaboratore in numerosi concerti e masterclass con prestigiosi cantanti quali Katia Ricciarelli, Francesca Patanè, Lando Bartolini, Raina Kabaivanska, Antonietta Stella, Magda Olivero. Dal 2014 è consulente musicale per il progetto Cartoline Pucciniane.

È stato poi più volte il pianista dello spettacolo “Verdi legge Verdi” ideato dall’attore Massimiliano Finazzer Flory, che ha visto il suo debutto nel prestigioso Teatro Farnese di Parma. Le ultime produzioni che lo hanno visto protagonista come direttore sono state Tosca, allestita da Boxopera a Zurigo e Madama Butterfly recentemente diretta al prestigioso Teatro di Odessa.