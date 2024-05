"Montecarlo: Lista candidati con mix di esperienza e gioventù per un futuro di equilibrio e buongoverno"

Esperienza e gioventù. E’ il mix scelto per la lista dei candidati di "Per Montecarlo, Solidarietà, Ambiente, Tradizione" che si è presentata sabato mattina. Candidata sindaco Marzia Bassini, ex vice, dopo la rinuncia di Federico Carrara che lascia dopo appena un mandato. In lista anche Vittorio Fantozzi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia ed ex primo cittadino dal 2009 al 2019. Una civica che si ispira ai valori del centrodestra.

"Ci sono elementi molto esperti e giovani alla prima esperienza, una combinazione perfetta, anche generazionale, tra continuità e rinnovamento che offre garanzie di equilibrio e buongoverno per i montecarlesi, verso i quali andiamo incontro con rinnovata energia dopo cinque anni difficili per tutti - ha dichiarato Marzia Bassini - ; abbiamo un programma frutto del confronto continuo con la cittadinanza, ci sono interventi impostati dalla giunta uscente da concludere, anche grazie ai finanziamenti per circa 3 milioni di euro ottenuti grazie al lavoro di Vittorio Fantozzi e all’attenzione che il Governo nazionale ha per Montecarlo".

Ecco i componenti: Marco Carmignani, 63 anni artigiano, Giulia Centoni, 34 anni agente immobiliare, Veronica Della Nina, 49 anni insegnante, Fulvio Donatini, 61 anni dipendente, Vittorio Fantozzi, 46 anni imprenditore agricolo, Luca Galligani, 53 anni geometra, Ugo Lunardi, 61 anni medico di famiglia, Jury Nesti, 49 anni artigiano, Simona Pieretti, 54 anni impiegata, Tommaso Satini, 18 anni studente, Andrea Tocchini, 57 anni imprenditore, Andrea Turingia, 42 anni impiegato.

Ma. Ste.