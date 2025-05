Montecarlo. Il campo polivalente intitolato a Pieraccini

La scuola ha proposto, la famiglia ha accettato, la giunta ha approvato. Una sinergia proficua che ha condotto al traguardo sperato. Adesso è ufficiale. L’intitolazione del campo da gioco adiacente all’Istituto Comprensivo di San Giuseppe, a Montecarlo, a Paolo Pieraccini è realtà. L’idea del collegio dei docenti, accolta dalla famiglia, ha reso semplice per sindaco e assessori attivare questo riconoscimento. Paolo Pieraccini, deceduto nel 2010 all’età di appena sedici anni in seguito ad una grave malattia, spesso si divertiva con gli amici in questo spazio che per lui ha significato molto, rappresentando la sede preferita dello svago e del divertimento nella sana pratica sportiva. Era il suo ritrovo, con i coetanei. L’impianto, da poco sistemato, inaugurato di recente dalla sindaca Marzia Bassini (struttura polivalente con possibilità di praticarvi calcio, volley e pallamano), è diventato per tutti i ragazzi di Montecarlo un centro di aggregazione, un punto di ritrovo. La memoria di Paolo Pieraccini sarà onorata anche oggi, sabato 3 maggio, con la 15^ edizione della passeggiata ludico-motoria "Corri con Paolo".

Ormai una tradizione. La partenza è fissata per le 15.30 da piazza Carrara, nel centro di Montecarlo. Si possono scegliere i percorsi: da 4-6-9 chilometri immersi nelle bellezze paesaggistiche delle colline montecarlesi. Non c’è nessuna velleità agonistica, solo voglia di stare insieme, magari con tutta la famiglia, per ricordare un giovane scomparso troppo presto. L’organizzazione è del gruppo podistico Atletica Porcari, in collaborazione con il comitato "Amici di Paolo", a sostegno dell’Agbalt, l’associazione dei genitori che curano l’assistenza di bambini con leucemie e tumori, come quella di Pisa, ad esempio. L’iscrizione costa 3.50 euro. C’è la possibilità di fare del bene per una causa lodevole portata avanti da Agbalt.

Ma.Ste.