Montecarlo eccellenza toscana per la raccolta differenziata

“Comune di Montecarlo fra i primi tre in Toscana per la raccolta differenziata : un risultato che premia lo sforzo di amministratori e cittadini”. Questo il commento del capogruppo di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi ed ex-primo cittadino e il sindaco di Montecarlo Marzia Bassini . “Lavorare e impegnarsi quotidianamente nel Comune di Montecarlo riserva, in alcuni casi, grandi soddisfazioni - dicono-, come quella che perviene dai numeri resi noti dall’Agenzia Regionale Recupero Risorse che ha certificato, come ogni anno, le percentuali di raccolta differenziata raggiunta stilando la classifica dei Comuni più Ricicloni”.

Grande entusiasmo dei due esponenti per la notizia che Montecarlo è addirittura al terzo posto assoluto fra i comuni toscani per percentuale di raccolta differenziata, che supera l’87%, ben dieci punti superiore alla media provinciale lucchese.

“Numeri da capogiro, se si considera la grande estensione del territorio- commentano Bassini e Fantozzi- e che sono il risultato di una grande collaborazione di cittadini e aziende, della credibilità dell’ente e della qualità degli operatori ecologici. Questa miscela ha permesso a Montecarlo di essere un paese con un altissimo indice per il rispetto dell’ambiente”.

“Nel futuro - concludono il consigliere regionale e il primo cittadino-, contiamo di continuare in questo percorso virtuoso che ci ha permesso di arrivare nella elite regionale dei comuni virtuosi in tema ambientale, nonostante la configurazione molto estesa del nostro territorio in rapporto agli abitanti. Grazie a tutti per questa bellissima pagina di vita amministrativa che ci rende orgogliosi di appartenere alla comunità montecarlese”