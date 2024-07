Montecarlo, cambia la viabilità. Divieti in vigore fino a settembre

Occhio alla pedonalizzazione parziale nel centro storico di Montecarlo, fino al 30 settembre. E’ entrato in vigore il regime estivo della circolazione, sancita dall’ordinanza numero 54 dei giorni scorsi a cura della polizia municipale. Vediamo il dettaglio. Divieto di transito, esclusi i possessori di garage privati nel secondo tratto di via Roma, piazze Carrara e della Collegiata, dal lunedì al sabato, dalle ore 19.30 alle 24; il sabato dalle 13:30 alle 15; domenica e festivi dalle 13 alle 24.

Capitolo divieto di sosta: rimozione coatta a tutti i veicoli nel primo tratto di via Roma e piazza Carrara (escluso stalli riservati agli invalidi e quelli rosa per le donne in dolce attesa o per i neo genitori), dal lunedì al sabato dalle 19:30 alle 24; domenica e festivi dalle 13 alle 24. Area destinata alla sosta dei veicoli dei residenti. Altro tema fondamentale, poiché si vogliono coniugare le iniziative per valorizzare il territorio ma tutto ciò senza penalizzare chi abita in paese tutto l’anno. Autorizzati che rientrano in questa categoria devono essere muniti di apposito contrassegno, in via Nuova dalla fine del parcheggio rosso, dal lunedì al sabato dalle 20 alle 24, domenica e festivi, dalle 13 alle 24. Area destinata solo ai residenti del centro storico: muniti di contrassegno; in piazza Garibaldi, come da segnaletica esistente in loco.

Da fine agosto, poi, come noto, partirà la Festa del vino, con l’arrivo di migliaia di visitatori ogni sera. Il problema è sempre il solito, quello della sosta, con la speranza che il parcheggio sotto piazza d’Armi e quello in località Fornace (con navetta) possano riuscire ad assorbire la richiesta di tutti coloro che vorranno raggiungere Montecarlo.

Ma.Ste.