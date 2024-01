Monte Pisano, più tutela. Il Comune diventa partner

Il Comune di Lucca ha aderito come partner associato alla Comunità del bosco del Monte Pisano: l’assessore all’Ambiente ed alla transizione ecologica Cristina Consani ha sottoscritto venerdì scorso l’accordo con cui Lucca è divenuta partner associato della Comunità del bosco del Monte Pisano. Una iniziativa che prevede l’istituzione di un laboratorio permanente di co-disegno pubblico-privato del territorio del Monte Pisano, con il quale facilitare, in prospettiva, la costruzione di visioni condivise per l’evoluzione del territorio e l’ideazione di soluzioni innovative in risposta alle sfide cruciali che la società sta affrontando.

L’obiettivo è, prima di tutto, quello di presentare e delineare un piano dettagliato per una gestione virtuosa dei nostri boschi e delle risorse naturali, instaurando un prezioso ponte di collegamento, riflessione, dialogo, confronto e costruzione di relazioni di fiducia e collaborazione sul tema tra i cittadini, le imprese e le istituzioni.

Alla firma dell’accordo, oltre alla Comunità del Bosco e Regione Toscana, sono stati invitati tutti i Comuni del comprensorio del Monte Pisano, tra cui ovviamente ricade anche il nostro, le Unioni dei Comuni Alta val di Cecina e Mediavalle del Serchio, le Soprintendenze di Lucca e Pisa, i Consorzi di Bonifica Toscana Nord e 4 Basso Valdarno, le ATC di Lucca e Pisa, gli Ordini degli Architetti di Lucca e Pisa, l’Ordine degli Agronomi di Pisa, Lucca e Massa-Carrara, il GAL Montagnappennino, l’Università di Pisa e l’Osservatorio Locale del Paesaggio Lucchese. Questo accordo per la nascita del "Laboratorio di co-disegno del Monte Pisano" è stato promosso e sottoscritto durante l’evento finale di "Gestire il bosco", tenutosi venerdì scorso presso la Tenuta dello Scompiglio di Vorno.

Si tratta di un progetto di due anni gestito proprio dall’associazione Comunità del Bosco del Monte Pisano ETS e finanziato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) che si è classificato terzo a livello nazionale nella graduatoria che è stata stilata dal Ministero.

F.Vin.